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        Tepside yaktığı ateşle yangın çıkardı

        KOCAELİ'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:35
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        Tepside yaktığı ateşle yangın çıkardı
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        KOCAELİ'de, madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D.'nin, evin içerisinde tepside yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürürken, ev sahibi V.D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Yangın, Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde, 4 katlı binanın giriş katında çıktı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen V.D., evin içerisinde tepsi üzerinde ateş yaktı. Alevlerin büyümesi üzerine durumu fark eden apartmandakiler, evlerinden çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını büyümeden söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, ev sahibi V.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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