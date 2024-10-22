Bariyer hafif ticari araca ok gibi saplandı: 1 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, orta refüjdeki demir bariyere çarptı. Bariyer araca ok gibi saplanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan E.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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