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        Bariyer hafif ticari araca ok gibi saplandı: 1 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç bariyere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:00
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        Bariyer hafif ticari araca ok gibi saplandı: 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç bariyere çarptı. Bariyerin araca ok gibi saplandığı kazada sürücü E.A. yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, orta refüjdeki demir bariyere çarptı. Bariyer araca ok gibi saplanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan E.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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