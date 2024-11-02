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        Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sokakta yürürken, cep telefonuyla video çekip kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 02.11.2024 - 14:25
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        Sosyal medyada sözlü taciz görüntülerini paylaşan şüpheli gözaltında
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        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, sokakta yürürken, cep telefonuyla video çekip kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra sosyal medya hesabında paylaşan M.G. gözaltına alındı.

        Karamürsel merkezinde yürüdüğü sırada cep telefonuyla video çeken M.G. isimli erkek şüpheli, kadınlara yönelik sözlü tacizde bulundu. M.G., daha sonra bu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntünün yayılması üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresini tespit etti. Karamürsel Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, ilçedeki evinde gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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