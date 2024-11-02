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        Gebze'de 1.4 milyon TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan proje müdürü tutuklandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kooperatifin fuar alanı inşaatını yapan firma sahibi Serkan G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:33 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:35
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        Gebze'de 1.4 milyon TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan proje müdürü tutuklandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kooperatifin fuar alanı inşaatını yapan firma sahibi Serkan G.'nin, kooperatifin proje müdürü Alim Yılmaz'ın kendisinden rüşvet istediği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Serkan G., seri numaraları alınmış 1 milyon 400 bin TL'yi Yılmaz'a verdiği sırada polis operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan Alim Yılmaz, tutuklandı.

        Gebze'de S.S. Doğaltaş Ürünleri İşleme ve El Sanatları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ait Mermerciler Fuar Alanı'nda yol, altyapı, saha düzenlemesi ve temel hafriyat işleri için ihale yapıldı. İhaleyi alan inşaat firmalarından birinin sahibi olan Serkan G., bölgede geçen 8 Temmuz'da çalışmalara başladı. Firma sahibi Serkan G., yapım süreci içerisinde fuar alanının proje müdürü Alim Yılmaz'ın kendisinden ilk etapta 625 bin TL aldığını ve sonrasında da 1 milyon 400 bin TL daha istediğini iddia etti. 

        Serkan G., Alim Yılmaz'ın "Projede iş yapan tüm taşeronlardan hakedişerinin yüzde 15’i oranında komisyon adı altında açıktan para alıyoruz. Aldığım 625 bin TL, o komisyona mahsuben aldığımız bir kısım. Açıktan para olarak aldık. Ayrıca yarın yapılacak olan hakediş ödemesinden de 1 milyon 400 bin TL daha vereceksin, aksi halde burada iş yapamazsın" diyerek kendisinden rüşvet istediğini iddia ederek polise ihbarda bulundu. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis, Serkan G.'ye, Alim Yılmaz ile buluşup daha önce seri numaraları alınmış olan 1 milyon 400 bin TL'yi vermesini istedi. Serkan G., Alim Yılmaz ile buluşup parayı verdiği sırada polis ekipleri operasyon düzenledi. Alim Yılmaz, gözaltına alındı, paralar ise Serkan G.'ye geri teslim edildi. Emniyetteki sorgusu sonrası Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Alim Yılmaz, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak', 'Kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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