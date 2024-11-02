Gebze'de 1.4 milyon TL rüşvet alırken suçüstü yakalanan proje müdürü tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde bir kooperatifin fuar alanı inşaatını yapan firma sahibi Serkan G.'nin, kooperatifin proje müdürü Alim Yılmaz'ın kendisinden rüşvet istediği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Serkan G., seri numaraları alınmış 1 milyon 400 bin TL'yi Yılmaz'a verdiği sırada polis operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan Alim Yılmaz, tutuklandı.

Gebze'de S.S. Doğaltaş Ürünleri İşleme ve El Sanatları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ait Mermerciler Fuar Alanı'nda yol, altyapı, saha düzenlemesi ve temel hafriyat işleri için ihale yapıldı. İhaleyi alan inşaat firmalarından birinin sahibi olan Serkan G., bölgede geçen 8 Temmuz'da çalışmalara başladı. Firma sahibi Serkan G., yapım süreci içerisinde fuar alanının proje müdürü Alim Yılmaz'ın kendisinden ilk etapta 625 bin TL aldığını ve sonrasında da 1 milyon 400 bin TL daha istediğini iddia etti.