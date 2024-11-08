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        Kocaeli'nin 2 aylık suyu var

        KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su takviyesine rağmen su seviyesi yüzde 19'a geriledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:30
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        Kocaeli'nin 2 aylık suyu var
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        KOCAELİ’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda su takviyesine rağmen su seviyesi yüzde 19’a geriledi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, “Şu anda 2 ay yetecek kadar faydalı hacimli suyumuz var” dedi.

        Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre su seviyesi yüzde 19 doluluk ile 10 milyon 7 bin metreküp olarak ölçüldü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda yağışların azlığı nedeniyle hızlı düşüş yaşanıyor. Geçen yılın aynı ayında su seviyesi yüzde 35 olan barajda, Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürüyor.

        Öte yandan ilin içme suyu ihtiyacını karşılayan 25 milyon metreküp kapasiteye sahip Namazgah Barajı’nda ise İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre yüzde 52 doluluk ile 11 milyon 960 bin metreküp su kaldı.

        ‘HİÇ YAĞMUR YAĞMASA BİLE ÇOK FAZLA SIKINTI YAŞACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ’

        İSU Genel Müdürü Ali Sağlık DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, “Mevsim normallerine göre barajın bu seviyelere düşmesi normal. Yuvacık Barajı’nda 10 milyon civarında faydalı hacim suyumuz var. İl olarak barajdan ayda 4 milyon ton civarında su alıyoruz. Kasım ve aralık aylarında hiç yağmur yağmasa bile çok fazla sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Beklentimiz yağışlarla birlikte barajın normal seviyesine çıkması” dedi.

        ‘YER ALTI KUYULARIMIZI DEVREYE ALDIK’

        Alınan tedbirlere de değinen Sağlık, “Yer altı kuyularımızı devreye aldık. Günlük 75-80 bin ton bandında yer altı sularını kullanıyoruz. Sapanca Gölü’nden de günlük 180 bin ton civarında su kullanıyoruz. Sapanca’dan şimdiye kadar 27 milyon ton civarında su aldık. Şu anda 2 ay yetecek kadar faydalı hacimli suyumuz var” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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