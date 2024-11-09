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        Cezaevinden izinli çıkıp, eşini uykusunda boğdu

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, eşi Esma Söğütçü'yü (33) uykusunda boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:35
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        Cezaevinden izinli çıkıp, eşini uykusunda boğdu
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Yakup Söğütçü, eşi Esma Söğütçü'yü (33) uykusunda boğdu.

        Olay, sabah saatlerinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre; Yakup Söğütçü 10 yıldır evli olduğu eşi Esma Söğütçü'yü henüz bilinmeyen bir nedenle uykusundayken boğdu. Evden gelen sesler sonrası komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Söğütçü'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli yakalanırken, Yakup Söğütçü'nün 'Uyuşturucu' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 gün önce izne geldiği öğrenildi. Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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