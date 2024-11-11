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        Dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyorlar

        KOCAELİ'de Birsen (57) ve Mithat (68) Birinci çifti, işitme engelli dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:37 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:40
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        Dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyorlar
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        KOCAELİ'de Birsen (57) ve Mithat (68) Birinci çifti, işitme engelli dünürleriyle daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi alıyor. Birsen Birinci, "Dünürümün doğum gününde, bazı şeyleri anlamak çok hoşuma gitti. İşaret dilini en iyi şekilde öğrenmek istiyorum" dedi.

        Birsen-Mithat Birinci çiftçi, oğullarının nişanlısının işitme engelli olan anne ve babasıyla daha iyi iletişim kurabilmek için işaret dili eğitimi almaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KO-MEK) eğitim alan çift, işaretleri doğru ve eksiksiz olarak öğrenmeye çalışıyor. Çiftten Birsen Birinci, "Oğlum, kız arkadaşıyla nişanlandı. Dünürlerim, işitme engelli. Onlarla daha iyi iletişim kurabilmek için KO-MEK'in açtığı kurslardan faydalanmak istedim. O zamandan beri 'Neden öğrenmiyorum' diye aklımdaydı. Ben böyle bir sebeple geliyorum ama buradaki bu gençler, 'Dolmuşta, toplu taşımada karşılaşıyoruz, etrafımızda karşılaştığımızda neden onlarla iletişim kurmayalım' diye geliyorlarmış. Bu beni daha çok etkiledi. Onlar benim amacımdan etkilendi ama ben onların bu amacından daha çok etkilendim" dedi.

        'ANLAMAK ÇOK HOŞUMA GİTTİ'

        İşaret dilini en iyi şekilde öğrenmek istediğini belirten Birsen Birinci, "1 haftadır geliyoruz; biz de bir şeyler öğrendik. Dünürümün birkaç gün önce doğum günüydü. Onunla birlikte küçük bir kutlama yaptık. Orada mesela, bazı şeyleri anlamak benim çok hoşuma gitti. Sonuna kadar gideceğim ve kaç kurs olursa hepsine gitmek istiyorum; sonuna kadar en iyi şekilde öğrenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

        Öte yandan şimdiye kadar 8 bin 991 kişiye Türk İşaret dili eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK'in yeni sezonda 247 kişiyle eğitimlerine devam ettiği öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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