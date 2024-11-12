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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 21:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 21:40
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: Ulaşım tek şeritten sağlanıyor
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı. Ulaşım İstanbul istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze Kadıllı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.A. idaresindeki 34 GDV 49 plakalı marul yüklü kamyon ile Ö.E. yönetimindeki 41 VM 019 plakalı sabun yüklü TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazada kamyonda ve TIR’da bulunan malzemeler yola saçıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken uzun araç kuyruğu da oluştu. Ekiplerin dökülen malzemelerin ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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