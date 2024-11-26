Çocuğunu dövdüğünü öne sürdüğü kişiyi öldüren baba ile kuzenine 21'er yıl hapis

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde oğlunu dövmekle suçladığı Süleyman Kabadayı'yı öldürüp, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı'yı yaralayan Ömer Kaşıkçı ile kuzeni Serkan Kaşıkçı'ya 'haksız tahrik' indirimi uygulanıp, toplamda 21'er yıl hapis cezası verildi.

Olay, 3 Ekim 2022'de Gölcük ilçesine bağlı Donanma Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Kabadayı, iddiaya göre bahçesine giren Y.E.K. (16) ile A.K. (17) isimli çocukları darbetti. Y.E.K., durumu babası Ömer Kaşıkçı'ya anlattı. Ömer Kaşıkçı, kuzeni Serkan Kaşıkçı ile birlikte Kabadayı'nın evinin önüne gitti. Burada çıkan kavgada, Ömer Kaşıkçı, Süleyman Kabadayı ve oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı'yı bıçakladı. Ömer ve Serkan Kaşıkçı kaçarken, hastaneye kaldırılan Süleyman Kabadayı kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanan Ömer Kaşıkçı tutuklanırken, Serkan Kaşıkçı adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Hakkı Kabadayı tedavisi sonrası taburcu oldu. Kabadayı ailesinin avukatının itirazı sonrası Serkan Kaşıkçı da soruşturma sürecinde yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

'ÖLEN BELLİ, ÖLDÜRENLER BELLİ, MEZAR BELLİ' Olayla ilgili Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Kaşıkçı ve Serkan Kaşıkçı ile öldürülen Süleyman Kabadayı'nın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Kabadayı'nın eşi Şerife Kabadayı, "Ölen belli, öldürenler belli, mezar belli. Kızgınlıkla adam öldürülüyorsa Türkiye nereye gidiyor; bilmiyorum" dedi.

Kabadayı'nın oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı da sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi. 'HİÇBİR BABA ÇOCUĞUNU ALIP, SUÇ İŞLEMEYE GİTMEZ' Tutuklu sanık Serkan Kaşıkçı, olayı anlatarak, "Olay yerinde bana bir anda saldırı yapılınca kendimi kavga içinde buldum. Diğer sanığın geldiğini görmediğim gibi bıçaklanma olayını da görmedim" diyerek beraatini talep etti.

Sanık Ömer Kaşıkçı ise "Olay yerine suç işleme iradesi ile gitmedim. Çocukların refakati ile olay yerine gittik. Evladıma yapılan olayın sebebini öğrenmek istedim. Ancak çocukların tartaklandığı gibi biz de tartaklandık. Hiçbir baba çocuğunu alıp, suç işlemeye gitmez. Ancak Serkan bir anda saldırıya maruz kaldı. Ben de onu kurtarmaya çalışırken kendimi kavganın içinde buldum. Olay yerinden kaçmak ve kendimizi kurtarmak için hamle yaptım. Kimsenin canını almak için hamle yapmadım. Olay nedeniyle pişmanım. Başıma su dolu bidon vuruldu. Ahmet'te bıçak gördüm. Hamle ile yere düşürdüm" dedi.