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        Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:30
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        Balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde balıkçıların ağına elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi takıldı. Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay, İzmit Körfezi Ömer Türkçakal Bulvarı açıklarında meydana geldi. Körfez’de avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin ağlarına ceset takıldı. Balıkçıların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, deniz polisleri tarafından çıkarıldı. Elleri ve ayakları bağlı olan cesedin 50-60 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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