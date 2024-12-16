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        Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:31 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:35
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        Tartıştığı eşini bıçakla yaraladı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde C.K. adlı kadın, tartıştığı eşi E.K.’yi omuzundan bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında ilçenin Gündoğdu Mahallesi İmamoğlu Sokak’taki 4 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. C.K. ile eşi E.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle C.K., bıçakla E.K.’yi omzundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından E.K., Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. E.K.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, C.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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