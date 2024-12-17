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        Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 23:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 23:10
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        Tartıştığı arkadaşını tabancayla ayaklarından vurdu
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde E.Y. sokakta tartıştığı arkadaşı E.A.’yı (28) tabancayla ayaklarından vurdu. Yaralanan E.A. hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında İzmit’in Erenler Mahallesi Yakut Sokakta meydana geldi. E.Y. ile arkadaşı E.A.(28) arasından bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.Y. yanında bulunan tabancayla E.A.’ya ateş açtı. 2 bacağına kurşun isabet eden E.A. yere yığılırken, E.Y. kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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