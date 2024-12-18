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        Drift yapıp 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde drift yapan ve 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 01:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 01:40
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        Drift yapıp 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde drift yapan ve ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü sürücünün kullandığı otomobil, takip sırasında polis aracına çarptı. Gözaltına alınan sürücüye 40 bin 178 TL ceza uygulanıp, ehliyetine de 8 ay el konuldu.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Mevlana Bulvarı’nda meydana geldi. M.S.K., kullandığı 34 ZG 090 plakalı otomobille drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Körfez Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan M.S.K, otomobiliyle kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu M.S.K., İkizli Çeşme Sokak girişinde geri manevra yaptığı sırada polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan M.S.K’nın, yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.

        M.S.K.’ya ‘drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak’, ‘tehlikeli ve alkollü araç kullanmak’ ve ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından toplam 40 bin 178 TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün otomobili de 2 ay trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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