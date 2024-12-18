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        Tüzgen: Oyun teknolojilerinde İngiltere'yi birinci yapan bu ülkedeki Türk girişimcilerimiz

        BİLİŞİM Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, "Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 14:53 Güncelleme: 18.12.2024 - 14:55
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        Tüzgen: Oyun teknolojilerinde İngiltere'yi birinci yapan bu ülkedeki Türk girişimcilerimiz
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        BİLİŞİM Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, “Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da ikinci sırada. Birinci sırada İngiltere var. İngiltere'yi birinci yapan da İngiltere'deki Türk girişimcilerimiz. Dolayısıyla orada çifte gurur duyuyoruz” dedi.

        Kocaeli Sanayi Odası’nın aralık ayı meclis toplantısı, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen’in katılımıyla gerçekleştirildi. Odanın konferans salonunda gerçekleştirilen programda Tüzgen’in yanı sıra Kocaeli Sanayi Odası yönetimi ve meclis üyeleri hazır bulundu. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Tüzgen, Mobilite Hızlandırma Programı’nı anlattı. Tüzgen, “Bu hızlandırma programımızda genç girişimleri daha tecrübeli, büyük sanayilerle bir ara getirerek onların ürünlerini gerçek anlamda deneme imkanları bulmasını veya iş bağlantıları kurmalarını destekliyoruz ve bu çalışmalarımızın neticesinde şimdiye kadar 66 tane girişimimiz yatırım aldılar” dedi.

        'OYUN TEKNOLOJİLERİNDE TÜRKİYE, AVRUPA'DA 2'NCİ SIRADA'

        Erkam Tüzgen, “Oyun teknolojilerinde Türkiye, Avrupa'da 2’nci sırada. Birinci sırada İngiltere var. İngiltere'yi birinci yapan da İngiltere'deki Türk girişimcilerimiz. Dolayısıyla orada çifte gurur duyuyoruz. Oyun teknolojileriyle alakalı bizim ‘DIGIAGE’ diye bir oyun girişimciliği programımız var. Bu program, dünyadaki en kapsamlı oyun girişimciliği programı. Birey olarak başvuruları kabul ediyoruz, takım kuruyoruz. Çünkü oyun multidisipliner bir alan. Senarist, müzisyen, bölüm tasarımcısı, yazılımcı vesaire lazım. Bireylerden takımlar kuruyoruz; bu takımlara eğitimler, mentörlükler, destekler sağlıyoruz. Şirket kurmasını destekliyoruz ve bu şirketlerden başarılı olanlara da yatırım yapıyoruz veya yatırım yapılmasına aracılık ediyoruz. Yani buraya bir müzik öğretmeni, grafik tasarım öğrencisi, bir yazılımcı başvuruyor. Yatırım almış bir oyun şirketinin ortağı olarak mezun oluyor. Bu şekilde başarı örnekleri daha çok erken aşamada olduğumuz halde ortaya koymuş durumdayız” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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