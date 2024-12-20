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        Durdurulan TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:28 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:30
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        Durdurulan TIR'da 5 ton gümrük kaçağı tütün ele geçirildi
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde durdurulan TIR'da yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Polis ekipleri tarafından TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 ton 250 kilogram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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