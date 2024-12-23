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        Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu; 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'inci katında elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil alev alınca yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:50
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        Elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil yangına neden oldu; 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4 katlı apartmanın 1'inci katında elektrikli sobanın üzerine bırakılan mendil alev alınca yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 1'i bebek, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Osman Yılmaz Mahallesi 1203'üncü Sokak'taki 4 katlı apartmanın 1'inci katında yalnız yaşayan Hilmi İ. (67), yıkadığı mendili kurutmak için elektrikli sobanın üzerine bıraktı. Hilmi İ. bir süre sonra uykuya dalarken, saat 01.30 sıralarında tutuşan mendil alev aldı. Evden alev ve duman yükselirken, apartman sakinleri sokağa çıkıp, ihbarda bulundu. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Dumandan etkilenen Hilmi İ. ile üst katta oturan 1 bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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