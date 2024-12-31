Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi hastanelik oldu

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde evlerinde ısınmak için mangal üzerinde kömürü yakan aileden, 3'ü çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 3'ü çocuk, 5 kişi hastanelik oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde evlerinde ısınmak için mangal üzerinde kömürü yakan aileden, 3’ü çocuk 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Olay, sabaha karşı Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede meydana geldi. 5 kişinin yaşadığı aile, evlerinde ısınmak için mangal üzerinde kömür yaktı. Sabaha karşı rahatsızlanıp uyanan Halime Y., çocuklarını ve eşini uyandırdıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karbonmonoksit gazından etkilendikleri belirlenen Halime Y., eşi Abdullah Y. ile çocukları Belinay Y. (13), Bulem Y. (8) ve Beril Y. (3) hastaneye kaldırdı. Anne ve çocukları Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, baba Abdullah Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve binada inceleme yaptı. Aile bireylerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        ‘DOĞAL GAZIMIZ OLMADIĞINDAN DOLAYI YAKTILAR’

        Ailenin komşuları Kuttusi Bayır, “Ben sabah kalktığımda polis ve ambulanslar buradaydı. Geldiğimde kömürden zehirlenmişler, hepsini gördüm ama eve girmedim. Sadece Abdullah Bey dışarıda yatıyordu; onu alıp ambulansa kadar götürdüm. Allah’a şükür şu anda durumları iyi. Çocuklar üşümesin diye mi bilmiyorum mangalı yakmışlar. Doğal gazımız olmadığından dolayı bunları yaktılar. Yaktıktan sonra unutmuşlar mı, uyumuşlar mı bilmiyorum. Ufak bir kaza geçirdiler” ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen evin sahibi Yüksel Gökbay ise, “Polisler gelince biz duyduk. Hastaneye kaldırıldılar. Yaktıkları mangal kömürüydü” dedi.

        Darıca ilçesinde 3 gün önce meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamaların ardından ilçede doğal gaz kesintileri yaşanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        AI ve geleceğin sosyal politikaları
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        Scholz'dan Musk'a eleştiri
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı (2)
        Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı (2)
        Gebze Ticaret Odasının mobil aşevi, Darıca'da sıcak yemek dağıtacak
        Gebze Ticaret Odasının mobil aşevi, Darıca'da sıcak yemek dağıtacak
        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'de karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
        Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı
        Kocaeli'ye içme suyu sağlayan barajda seviye artmaya başladı
        Mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü
        Mutfak kısmında çıkan yangın söndürüldü
        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandırdılar; 3 tutu...
        Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 3 milyon TL dolandırdılar; 3 tutu...