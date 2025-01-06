ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü

KOCAELİ'de ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayan Maksut Beytaş (56), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Maksut Beytaş, ATM önünde sıraya girdiği anda yanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Beytaş yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrollerinde Maksut Beytaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Beytaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.