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        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü

        KOCAELİ'de ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayan Maksut Beytaş (56), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:53 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:55
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        ATM sırasında uğradığı silahlı saldırıda öldü
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        KOCAELİ'de ATM önünde sıra beklerken silahlı saldırıya uğrayan Maksut Beytaş (56), yaşamını yitirdi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Maksut Beytaş, ATM önünde sıraya girdiği anda yanına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Beytaş yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrollerinde Maksut Beytaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Beytaş’ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Öte yandan, kurşunlardan birinin ATM’nin yanındaki alışveriş merkezinin camına isabet ettiği görüldü.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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