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        Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu (2)

        GAZAKIŞI YENİDEN SAĞLANDI Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 17:39 Güncelleme: 09.01.2025 - 17:39
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        Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu (2)
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        GAZAKIŞI YENİDEN SAĞLANDI

        Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, saat 10.00 sıralarında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle durdurulan gaz akışı, ekiplerin çalışmalarının tamamlanması ile yeniden başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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