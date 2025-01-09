Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu (2)
GAZAKIŞI YENİDEN SAĞLANDI Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, saat 10.
GAZAKIŞI YENİDEN SAĞLANDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde, saat 10.00 sıralarında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle durdurulan gaz akışı, ekiplerin çalışmalarının tamamlanması ile yeniden başladı.
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