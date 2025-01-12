DEM Parti heyeti, cezaevinde Yüksekdağ ile görüştü (2)

GÖRÜŞME1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hem eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı hem de eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i ziyaret eden DEM heyetinin görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından cezaevi önünde heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Figen Başkanımızla görüştük. Öncelikle sağlıkları ve moralleri iyiydi. Semra vekilimizle de görüştük. Bütün kamuoyuna selamları var ve sürece dair yarın kendi hesabından bir açıklama da yapacak ama iletmemizi istedi ki sürecin tam olarak yanı başında. Onlara ne düşerse, ‘Omzumuza ne düşerse seve seve yerine getirmeye hazır bir şekilde bekliyoruz’ dedi” ifadelerini kullandı.

‘HEPSİNİN ACISINI YÜREĞİMİZDE HİSSEDİYORUZ’

Süreçle ilgili de konuşan Önder, “5 sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum; yine burada konuşmuştuk. Bunu şunun için söylüyorum; 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan 2 şey; yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler, bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırma olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve samimiyetteyiz. En çok da biziz çünkü bu konuda yüreği yanan, bu konuda birinci dereceden sıkıntı çeken, bedel ödeyenler de bizleriz. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz. Barışa gelince şehitlerimize ve gazilerimize, borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü çocuklar hiçbir dahillerinin olmadığı bir çatışmalı mirası bu ülkenin çocukları hak etmiyorlar. Hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmak” dedi.