Minibüs ile otomobil çarpıştı; jandarma personeli yaralandı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İlimtepe yolundan çıkan jandarmaya ait minibüs ile U.A. idaresindeki 41 F 6849 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada jandarma personeli hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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