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        Minibüs ile otomobil çarpıştı; jandarma personeli yaralandı

        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde jandarmaya ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada jandarma personeli yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:12 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:15
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        Minibüs ile otomobil çarpıştı; jandarma personeli yaralandı
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        KOCAELİ'ninKörfez ilçesinde jandarmaya ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada jandarma personeli yaralandı.

        Kaza, saat 16.30 sıralarında Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi’nde meydana geldi. İlimtepe yolundan çıkan jandarmaya ait minibüs ile U.A. idaresindeki 41 F 6849 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada jandarma personeli hafif şekilde yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma personeli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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