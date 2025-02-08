Oto tamirhanesi alev alev yandı

Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi’ndeki bir oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, tamirhane ve içinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

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