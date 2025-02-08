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        Oto tamirhanesi alev alev yandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, 2 otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 08.02.2025 - 10:20
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        Oto tamirhanesi alev alev yandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, 2 otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

        Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi, Ankara Caddesi’ndeki bir oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, tamirhane ve içinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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