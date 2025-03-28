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        Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 13:42 Güncelleme: 28.03.2025 - 13:45
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        Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde T.H., alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu A.Y.’ye ait oto galeriye ateş açtı. Polis, T.H.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, saat 10.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. Otomobille gelen T.H., araçtan galeriye ateş açtı. Galeri dükkanı sahibi A.Y. de yanındaki tabancayı çekip, karşılık verdi. T.H. geldiği otomobille kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kurşunlardan biri cadde üzerinde bulunan oto parçacı dükkanı önünde park halindeki 41 Z 025 plakalı otomobile isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, A.Y. ile T.H. arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi. Polis, T.H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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