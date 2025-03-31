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        Otomobil, duvarı aşıp binanın bahçesine düştü; 1 yaralı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde otomobilin 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşıp, binanın bahçesine düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:05
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        Otomobil, duvarı aşıp binanın bahçesine düştü; 1 yaralı
        ABONE OL

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde otomobilin 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşıp, binanın bahçesine düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak'ta meydana geldi. H.M. yönetimindeki 41 YV 728 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşıp, binanın bahçesine düştü. Kazada sürücünün eşi M.M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.M. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü H.M. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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