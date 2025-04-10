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        İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 2 katlı evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 00:34 Güncelleme: 10.04.2025 - 00:35
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        İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde 2 katlı evin baca kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi’nde bulunan S.B.’nin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Yalnız yaşayan S.B.’nin evinin bacasında çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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