İki katlı evin bacasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi’nde bulunan S.B.’nin oturduğu 2 katlı evde çıktı. Yalnız yaşayan S.B.’nin evinin bacasında çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yaralanan ya da dumandan etkilenen kimsenin olmadığı anlaşıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

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