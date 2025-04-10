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        Skuter ile park halindeki otomobile çarptı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği skuter, park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:30
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        Skuter ile park halindeki otomobile çarptı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği skuter, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın şokuyla kalkıp kaçmaya çalışan sürücü, geri dönüp skuterine binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 7 Nisan’da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen skuter, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup havada taklalar atan sürücü, kazanın şokuyla ayağa kalkıp panikle koşmaya başladı. Birkaç adım attıktan sonra geri dönen sürücü, yerdeki skuterini kaldırıp, binerek bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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