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        Kocaeli - TIR'la hastane otoparkına girdi; alkollü çıktı, uyuşturucu madde ele geçirildi

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre yanlış yöne giren alkollü Arif B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 05:27 Güncelleme: 21.04.2025 - 05:30
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        Kocaeli - TIR'la hastane otoparkına girdi; alkollü çıktı, uyuşturucu madde ele geçirildi
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre yanlış yöne giren alkollü Arif B.(35), kullandığı TIR'la birlikte Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis'in otoparkına girdi. Hastane polisinin durdurduğu TIR şoförü Arif B.'nin alkollü olduğu tespit edilirken, araçta ekiplerin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dorsesinde boş konteyner bulunan Arif B.'nin kullandığı 34 KVN 407 plakalı TIR, Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, şoförünün direksiyonu birden kırarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu alana girdi. TIR şoförü Arif B., daha sonra bir kaç metre ilerideki acil servis otoparkına girerek sağlı sollu park halindeki araçların arasından geçti.

        HASTANE POLİSİ DURDURDU, ARAÇTAN İNMEDİ

        Olayı görenlerin panikleyerek bağrışması üzerine dışarıya çıkan hastane polisi, TIR'ı durdurarak, destek istedi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip gelirken, TIR şoförü Arif B., kendisini aracına kilitleyerek dakikalarca "Bırakın beni" diye bağırmaya başladı. Polislerin ikna çabaları sonrası araçtan indirilen Arif B. gözaltına alındı.

        ALKOLLÜ ÇIKTI, TIR'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Polis tarafından alkol ölçümü yapılan Arif B.'nin 2.26 promil alkollü olduğu tespit edilirken, araç içerisindeki aramada ise 4,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kolundan yaralanan sürücü Arif B.'nin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alınırken, yapılan tedavisinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü. TIR'da daha kapsamlı arama yapmak isteyen polis, aracı bulunduğu yerden kaldırarak karakola çektirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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