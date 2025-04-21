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        Kocaeli'de zincirleme kaza; 3 yaralı

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde D-100 kara yolu girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:55
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        Kocaeli'de zincirleme kaza; 3 yaralı
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde D-100 kara yolu girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti güney yan yolunda meydana geldi Aynı yöne seyir halinde olan E.K. idaresindeki 35 U 3099 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 41 ARZ 796 plakalı otomobil ve İ.A. idaresindeki 41 UE 519 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada sürücüler E.K. ve İ.A. ile hafif ticari araçtaki E.A. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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