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        Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        KOCAELİ'NİN Gebze ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 08:57 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:00
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        Kazada alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        KOCAELİ'NİN Gebze ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra alev alan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaza, saat 00.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi mevkiinde, Kuzey Yanyol ile D-100 kara yolu ayırımında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.K. idaresindeki 34 UFR 80 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil motor kısmından alev alırken, sürücü İ.K. içeride sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İ.K.’yi sıkıştığı yerden çıkaran itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan sürücü İ.K., sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen tedaviyi ve hastaneye gitmeyi reddetti.

        Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Kuzey Yanyol ile tek şeritten verilen D-100 kara yolunda ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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