TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Birlik olursak bileğimizi kimse bükemez

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Etnik kökeninden, meşrebinden, inancından, farklı siyasi görüşünden de olsa birbirinizi germeyin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Birlik olursak bizim şu bileğimizi dünyada bükecek hiçbir şey yok” dedi.

Gebze'de toplu açılış ve temel atma törenine katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze'nin Türkiye'nin sanayiyle tanıştığı, üretimle büyüdüğü, teknolojinin girdiği yer olduğunu belirterek, ''Bugün ülkemizde ikinci büyük ihracatçı ilimiz bunun da Kocaeli ihracatının yüzde altmışını tek başına Gebze gerçekleştirmektedir. Ülkemizin en büyük organize sanayi bölgeleri Gebze'dir. Gebze'de 10’dan fazla organize sanayi bölgesi, 4 bini aşkın tesisi, 400 binden fazla çalışanı var. Fabrikalarıyla, laboratuvarlarıyla, teknoparklarıyla, Gebze Türkiye'nin üretim motorudur. Gebze katma değeri ve verginin de milli otomobilin sonunda kurulduğu yer. Ama beni en çok mutlu eden şey Gebze artık sadece sanayide değil; eğitimle, sağlıkla, sosyal yatırımlarla da parmakla gösterilecek yerdir'' diye konuştu.