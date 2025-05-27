Araçta 360 adet gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde durdurulan bir araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 360 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler dün, Dilovası ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 800 bin TL olan 360 gümrük kaçağı botoks ilacı ele geçirilirdi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.