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        Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı

        SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:30
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        Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı
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        SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı.

        Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açklamada, ''Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Selçuk İnan ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir'' denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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