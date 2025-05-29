Kocaelispor, teknik direktör Selçuk İnan ile anlaştı

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açklamada, ''Teknik Direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Selçuk İnan ile sözleşme görüşmeleri yapmak üzere Pazartesi günü şehrimize gelecektir'' denildi.

SÜPER Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile anlaştı.

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