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        Yola akan su nedeniyle 3 motosikletin kazaya karışması kamerada; 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yola akan su nedeniyle kazaya karışan 3 motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 00:00
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        Yola akan su nedeniyle 3 motosikletin kazaya karışması kamerada; 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde yola akan su nedeniyle kazaya karışan 3 motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında D-130 yolunun Gölcük ilçesi geçişi Ulaşlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İzmit istikametine gitmekte olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, yola akan su nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Aynı istikamette ilerleyen iki motosiklet de duramayarak devrilen motosiklete çarptı. Yola düşen ve sürüklenen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan kaza anı ise motosiklet grubunu takip eden bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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