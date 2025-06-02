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        Demet Akalın'ın kuzeni toprağa verildi

        ŞARKICI Demet Akalın'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç (61) solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:16 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:20
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        Demet Akalın'ın kuzeni toprağa verildi
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        ŞARKICI Demet Akalın’ın Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan kuzeni Hakan Kılıç (61) solunum rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Akalın ve eşi Okan Kurt da katıldı.

        Yaklaşık 10 gün önce solunum rahatsızlığı nedeniyle önce Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ardından da Gebze’de bulunan hastaneye sevk edilen şarkıcı Demet Akalın’ın teyzesinin oğlu, evli ve 3 çocuk babası Hakan Kılıç tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Kuzeninin vefat haberini sosyal medya hesabı üzerinden duyuran şarkıcı Akalın, “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti” ifadelerini kullandı.

        Kılıç’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmasının ardından Gölcük ilçesindeki Değirmendere Merkez Cami’ye getirildi. Kılıç’ın ailesi ve Akalın, eşi Okan Kurt taziyeleri kabul etti. Akalın cenazede gözyaşlarını tutamadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kılıç’ın cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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