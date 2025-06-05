Parkta bilinci kapalı halde bulunan 2 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede öldü
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir parkta bilinci kapalı halde bulunan 2 çocuk babası Erol Yılmaz (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir parkta bilinci kapalı halde bulunan 2 çocuk babası Erol Yılmaz (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir parkta, dün saat 23.00 sıralarında Erol Yılmaz, oturduğu bankın yanında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Yılmaz, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Eşinden bir süre önce ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Erol Yılmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Polisin olay ile ilgili incelemesi sürüyor.
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