Asfalt fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'ndeki asfalt fabrikasında çıktı. Fabrikanın eritme tankından yükselen alevleri fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Fabrikanın dış cephe kaplamasında zarar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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