Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünün tedavisi sürüyor, ölen eşi toprağa verildi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobilde hayatını kaybeden Fatma Koçman (74), toprağa verildi. Sürücü Hüseyin Koçman’ın (77) ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-605 kara yolu İzmit yönü kırsal Cicili Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Koçman’ın kontrolünü yitirdiği 41 LH 052 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile eşi Fatma Koçman araçta sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yaralı çifti sıkıştıkları yerden kurtarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Fatma Koçman, Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne; Hüseyin Koçman ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatma Koçman, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşlemlerinin ardından ailesine teslim edilen, 3 çocuk annesi, İzmit ilçesindeki Yeni Cuma Cami'de öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.