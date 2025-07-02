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        Kocaeli'de hurda dükkanında çıkan yangın yakındaki atölyeye sıçradı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir hurda dükkanında çıkan yangın, yakındaki plastik enjeksiyon üretiminin yapıldığı iş yerine sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:21
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        Kocaeli'de hurda dükkanında çıkan yangın yakındaki atölyeye sıçradı
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        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir hurda dükkanında çıkan yangın, yakındaki plastik enjeksiyon üretiminin yapıldığı iş yerine sıçradı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerlerinde hasar meydana geldi.

        Yangın saat 18.30 sıralarında Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664/3 Sokak’taki hurda dükkanında çıktı. Yangının hızla büyümesi üzerine alevler yakındaki plastik enjeksiyon üretiminin yapıldığı iş yerine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, alevlerin çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlendi. Yangın, mahallede paniğe neden oldu. Olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, iki iş yerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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