Kocaelispor, Joseph Nonge ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
KOCAELİSPOR, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
KOCAELİSPOR, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Joseph Nonge Boende’nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Körfez Burunga Tesisleri’nde Boende kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”
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