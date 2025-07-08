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        Kocaelispor, Joseph Nonge ile 3 yıllık anlaşma imzaladı

        KOCAELİSPOR, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:45
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        Kocaelispor, Joseph Nonge ile 3 yıllık anlaşma imzaladı
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        KOCAELİSPOR, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Joseph Nonge Boende’nin transferi konusunda kulübü Juventus ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu. Körfez Burunga Tesisleri’nde Boende kendini yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Joseph Nonge Boende ile kulübümüz arasında 2027-2028 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.”

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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