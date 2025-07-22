Kocaeli'de refüje çarpan otomobil alev aldı

Zekeriya Yanık ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık’ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Dilovası D-100 kara yolunda meydana geldi. Yola düşen kalas parçasına çarpmamak için manevra yapan Zekeriye Yanık’ın kontrolünü yitirdiği 41 KL 569 plakalı otomobil, demir refüje çarptı. Otomobil alev alırken, sürücü Yanık hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

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