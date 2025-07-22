Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de refüje çarpan otomobil alev aldı

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de refüje çarpan otomobil alev aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde refüje çarpan otomobil alev aldı. Yangında otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Dilovası D-100 kara yolunda meydana geldi. Yola düşen kalas parçasına çarpmamak için manevra yapan Zekeriye Yanık’ın kontrolünü yitirdiği 41 KL 569 plakalı otomobil, demir refüje çarptı. Otomobil alev alırken, sürücü Yanık hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü.

        Zekeriya Yanık ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık’ın sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

        Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        Tesla restoran işletmecisi oldu
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        10 numaraya varis aranıyor: Arda Güler mi, Mbappe mi?
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Mourinho'dan Orkun için flaş sözler!
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Galatasaray'dan Donnarumma bombası!
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Klip çekimlerinde attan düştü
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Kimlerin yazdığı kesinleşti
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        Yüksek sıcaklıklar riski artırıyor! Gıda zehirlenmesinde bu iki gıdaya dikkat!
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        ABD'de ülkeye girişlere 'vize bütünlüğü ücreti' planı
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        İlayda'nın ölümünde babadan dikkat çeken sözler!
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Japonya'da aşırı sağ rüzgarı
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Otobüslerdeki koltuk kumaşları neden renkli?
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Benzer Haberler

        3 çocuk annesi Havva'nın ölümüne ilişkin 4 tutuklama
        3 çocuk annesi Havva'nın ölümüne ilişkin 4 tutuklama
        Kocaeli'de "10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapı...
        Kocaeli'de "10. Bölge Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı" yapı...
        Kocaeli'de bir kadının öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de bir kadının öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
        42 Türkiye geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor
        42 Türkiye geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor
        Kocaeli'de bir haftada 284 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kocaeli'de bir haftada 284 kişi boğulmaktan kurtarıldı
        Kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Kereste fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü