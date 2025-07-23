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        Gebze'de orman yangını 3 saatte söndürüldü

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, 3 saatte ekiplerin ve mahallelinin desteği ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:48
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        Gebze'de orman yangını 3 saatte söndürüldü
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 7 dönümlük alanda çıkan orman yangını, 3 saatte ekiplerin ve mahallelinin desteği ile söndürüldü.

        Yangın, saat 01.00 sıralarında Cumaköy Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye Gebze Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı, Bölge Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 adet su tankı ve iş makineleri gönderildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, saat 3 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, tamamen söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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