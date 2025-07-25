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        Otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Arzu Gür (48) hayatını kaybetti, yanındaki B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:50
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        Otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Arzu Gür (48) hayatını kaybetti, yanındaki B.G. ise ağır yaralandı.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi otogar kavşağında meydana geldi. Arzu Gür’ün kontrolünü yitirdiği 41 EF 726 plakalı otomobil, otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Gür ve yanındaki B.G.’yi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Arzu Gür Kocaeli Şehir Hastanesi’ne, B.G. ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gür, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. B.G.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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