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        İzmit'te otomobil takla attı: 4 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 28.07.2025 - 18:35
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        İzmit'te otomobil takla attı: 4 yaralı
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında D-605 kara yolu İzmit istikameti Çayırköy mevkisinde meydana geldi. H.E. yönetimindeki 41 N 2611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.E. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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