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        Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:41
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        Gölcük Belediyesi Geleneksel El Sanatları Festivali başladı
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        KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

        Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda organize edilen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, açılış töreninde, festivalin hazırlanmasında emeği geçen sanatçılara ve kurumlara teşekkür etti.

        AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da bu etkinliği çok önemsediklerini belirterek, "Geleneksel olduğu için kültür aktarımını da en güzel yaptığımız çok kıymetli bir çalışma. Kültür ve sanata çok önem veriyoruz." dedi.

        Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de geçen sene ilkini yaptıkları festivalin, diğer illerden de ilgi gördüğünü kaydetti.

        Festivalle ilgili bilgi veren Sezer, sanatçılara, sanatın bütün branşlarına ve kültürel faaliyetlere çok önem verdiklerini anlattı.

        Pazar günü sona erecek festivalde, düzenlenen atölyeler ile geleneksel el sanatları hakkında bilgiler edinilebilecek.

        Açılış törenine, Gölcük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmettin Türkmen, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP İlçe Başkan Vekili Cumali Özcan, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk ve sanatçılar katıldı.

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