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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 18:57
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Körfez ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 6 zanlıyı gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ikamet ve üst aramalarında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.M. adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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