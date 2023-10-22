Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de yapıldı

        2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:43 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Drift Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2023 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası'nın dördüncü ve son yarışı Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX ve Lastik.com sponsorluğunda TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen şampiyonanın son yarışında 16 araç mücadele etti.

        Antrenman turlarıyla başlayan yarışlarda, elemelerin ardından finallere geçildi.

        Pro kategorisinde ilk 3 sıra Çağlar Küçükdumlu, Reza Fahim Keykhosravi ve Bora Bağ'dan oluştu.

        Pro 2 kategorisinde Berkan Akbulut birinci, Adem Ay ikinci, Malika Rajabi üçüncü oldu.

        Kadınlar kategorisinde ise Özge Kılcı birinciliği, Malika Rajabi ikinciliği, Hande Tancar ise üçüncülüğü elde etti.

        Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta üç gol var!
        Maçta üç gol var!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kocaeli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kocaeli'de konuştu:
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı
        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Yağlı güreşin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılında "derinlere saygı" dalışı yapıldı
        Kocaeli'de Cumhuriyet'in 100. yılında "derinlere saygı" dalışı yapıldı
        HUSUMETLİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİR...
        HUSUMETLİLERİN BIÇAKLI KAVGASINDA 3 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ KALP KRİZİ GEÇİR...
        Husumetlilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçir...
        Husumetlilerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçir...
        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki grup arasında çıkan bıçakla kavgada 3 kişi yaralandı