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        Kocaeli'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 16:19 Güncelleme: 10.11.2023 - 16:21
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        Kocaeli'de 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "yağma", "hırsızlık" ve "hükümlü veya tutuklu kaçması" suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan G.K. (29), Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

        G.K, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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