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        Kocaeli Valisi Yavuz, aile ziyaretlerini sürdürüyor

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde engelli, yaşlı, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 08:37 Güncelleme: 08.01.2024 - 08:39
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        Kocaeli Valisi Yavuz, aile ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Derince ilçesinde engelli, yaşlı, öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

        Eşi Selda Yavuz ile toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlatılan "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında Derince'de 3 engelli, 9 yaşlı, hasta ve yatalak ile bir dar gelirli olmak üzere 13 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, onlarla sohbet etti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Yavuz, yapılması gerekenler noktasında talimatlar verdi.

        Bu kapsamda ailesinin maddi durumu iyi olmayan 2 çocuğa eğitim, sağlık sorunu yaşayan 2 kişiye tedavi desteği verilmesi sağlandı.

        Çocuklara çeşitli hediyeler veren Yavuz, ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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