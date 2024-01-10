Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 23:55 Güncelleme: 10.01.2024 - 23:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 200 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar, 1435 uyuşturucu hap, 1 sentetik ecza, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 590 lira ele geçirildi.

        Şüphelilerden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Y, M.A.G, H.K, M.G.T, T.Ö. ve Ş.P. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        CHP'de adaylar belli oluyor
        CHP'de adaylar belli oluyor
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Gol yağmuru!
        Gol yağmuru!
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        CHP Etimesgut'ta Erdal Beşikçioğlu konuşuluyor
        Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
        Amazon, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor
        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?
        12 yaşındaki Kerem’i, arkadaşı mı öldürdü?
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı

        Benzer Haberler

        Heyelan nedeniyle 5 katlı apartman boşaltıldı
        Heyelan nedeniyle 5 katlı apartman boşaltıldı
        Kocaeli'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
        Kocaeli'de heyelan nedeniyle yıkılma tehlikesi bulunan bina boşaltıldı
        AK Parti'li belediye meclis üyesini tabancayla yaralayan sanığa 13 yıl hapi...
        AK Parti'li belediye meclis üyesini tabancayla yaralayan sanığa 13 yıl hapi...
        Kocaeli'de lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin sanıklar...
        Kocaeli'de lise öğrencisinin darbedildikten sonra ölümüne ilişkin sanıklar...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan Regaip Kandili mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan Regaip Kandili mesajı