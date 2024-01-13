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        Kocaeli Valisi Yavuz, Gölcük'te aile ziyaretlerinde bulundu

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:43 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:43
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        Kocaeli Valisi Yavuz, Gölcük'te aile ziyaretlerinde bulundu
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

        Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlattıkları "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Gölcük ilçesinde, 8 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

        Vali Yavuz, daha sonra ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.

        İlçe ziyaretleri kapsamında gazi ve şehit aileleriyle de bir araya gelen Yavuz, gazi Bekir Sönmez'e misafir oldu.

        Sönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yavuz'a teşekkür etti.

        Vali Yavuz da "Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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