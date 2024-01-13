Kocaeli Valisi Yavuz, Gölcük'te aile ziyaretlerinde bulundu

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya geldi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Seddar Yavuz ve eşi Selda Yavuz, toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik başlattıkları "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında hane ziyaretlerine devam ediyor.

Gölcük ilçesinde, 8 aileyi evlerinde ziyaret eden Vali Yavuz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarıyla geçimini sağlayan ailelerin, sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Vali Yavuz, daha sonra ilgili kurumlara yapılması gerekenler noktasında talimat verdi.

İlçe ziyaretleri kapsamında gazi ve şehit aileleriyle de bir araya gelen Yavuz, gazi Bekir Sönmez'e misafir oldu.

Sönmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Yavuz'a teşekkür etti.

Vali Yavuz da "Kahraman gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı sunmak, devletimizin hizmetini ulaştırmak bizim en önemli vazifemizdir." ifadelerini kullandı.